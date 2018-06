Air Transat veut agrandir sa future flotte d'Airbus A321neo

Air Transat a indiqué le 27 juin qu'elle aurait une flotte d'A321neo plus importante que prévu. La compagnie canadienne a signé un nouvel accord avec AerCap en vue d'acquérir deux A321neo et cinq A321LR. Les appareils seront livrés entre 2020 et 2022.



Les A321neo et LR remplaceront des A330 actuellement en service, mais dont les baux arriveront alors à échéance. Air Transat souhaite ainsi se doter des moyens de renforcer ses fréquences, ouvrir de nouveaux marchés et améliorer ses performances économiques en ajustant ses capacités selon les marchés.



Les A321neo et A321LR seront aménagés de la même façon, en configuration biclasse de 199 places. La version « standard » sera affectée au réseau de correspondances et à certaines liaisons court- et moyen-courrier vers le Sud (Mexique, Caraïbes...), tandis que la version à rayon d'action allongé pourra aller jusqu'à réaliser des vols transatlantiques.



En juillet dernier, Air Transat avait déjà acquis dix A321LR auprès d'AerCap. Les appareils seront livrés à partir du printemps 2019, ce qui fera d'elle la première opératrice nord-américaine de l'A321LR.



Air Transat précise qu'elle exploitera une flotte tout-Airbus à partir de 2024, ce qui lui donnera une plus grande souplesse opérationnelle, pouvant faire passer plus aisément ses pilotes du monocouloir au bi-couloir selon ses besoins. Elle a en effet encore cinq Boeing 737 dans sa flotte aujourd'hui.