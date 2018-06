L'A330 MRTT de l'armée de l'air s'invite au défilé du 14 juillet

C'est à présent confirmé : Le premier A330 MRTT de l'armée de l'air participera bien au défilé aérien du 14 juillet. L'avion sera intégré au tableau « projection de puissance », accompagné par quatre Mirage 2000D. Il passera au-dessus des Champs-Élysées après la Patrouille de France, en formation traditionnelle « big nine », et le tableau « modernisation de la composante aéroportée » des Forces aériennes stratégiques (un C-135, un Mirage 2000N et trois Rafale B).



Ce passage à l'occasion de la fête nationale est une première, l'avion n'ayant pas encore été livré à l'armée de l'air et étant encore dans les mains d'Airbus Defence & Space. L'équipage sera d'ailleurs composé d'un pilote d'Airbus et d'un pilote de l'armée de l'air, revenu récemment en France après deux ans et demi en échange au sein de la Royal Australian Air Force sur KC-30A. « C'est un avion que je connais bien », a-t-il ainsi indiqué au Journal de l'Aviation. Egalement à bord de l'appareil, des personnels d'Airbus et de la DGA.



Le MRTT effectuera un aller-retour depuis Getafe, près de Madrid, où il est toujours en cours de modification, sans se poser sur le sol français. Le passage devant la tribune présidentielle « réaffirme la capacité opérationnelle de l'armée de l'air », expose le pilote, alors que l'avion est présenté comme « une des principales illustrations de la modernisation des capacités de l'armée de l'air en 2018 ».



Le premier A330 MRTT de l'armée de l'air doit être livré le 8 octobre prochain sur la base aérienne 125 d'Istres, qui accueillera à terme les 15 Phénix de la flotte française. Les MRTT remplaceront les 14 C/KC-135 du groupement de ravitaillement en vol 2/91 Bretagne, mais aussi les deux A340 et les trois A310 de l'escadron de transport 60 Estérel, qui sera re-localisé à Istres au sein de la 31ème escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique.