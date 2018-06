Ethiopian Airlines a des projets dans quatre pays d'Afrique

Ethiopian Airlines n'a jamais caché ses ambitions de croissance, poursuivant sans dévier son plan de croissance Vision 2025. Elle n'a jamais caché non plus son objectif panafricain, qui consiste à soutenir le développement de compagnies d'origine africaine sur le continent pour poser des limites à l'influence encore écrasante des compagnies européennes et orientales. S'exprimant dans le cadre d'un sommet ACI à Bruxelles la semaine dernière, Tewolde Gebremariam, le CEO de la compagnie, a indiqué qu'Ethiopian pourrait soutenir le lancement de quatre start-ups africaines au Tchad, en Guinée, au Mozambique et en Zambie, rapporte Aviation Week.



Deux de ces projets étaient déjà officialisés. En effet, la compagnie éthiopienne a déjà annoncé son implication dans la relance de Zambia Airways et dans le lancement de Guinea Airways - dont le lancement était initialement prévu début 2017, date reportée à juin 2018 ...