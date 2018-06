Aéroports parisiens: trafic en hausse de 2,1% en mai grâce à l'international

Le trafic des aéroports parisiens Paris-Charles de Gaulle et Orly a enregistré une hausse de 2,1% en mai, grâce notamment à une bonne progression sur l'international et les DOM-COM, a annoncé mercredi leur gestionnaire Groupe ADP. Au total, les deux aéroports parisiens ont accueilli 9 millions de passagers, dont 6,1 millions à Paris-Charles de Gaulle, et 2,9 millions à Orly (+2,1% par rapport à la même période en 2017 dans les deux cas), selon un communiqué du groupe. Le trafic international (hors Europe) est en progression de 3,2%, porté par la forte croissance des DOM-COM (+14,6%) et celles soutenues des faisceaux Amérique du Nord (+5,9%), Moyen-Orient (+5,6%) et Asie-Pacifique (+5,5%) Seul le faisceau Afrique recule (-4,5%) tandis que l'Amérique Latine progresse très légèrement, de 0,3%. En Europe (hors France), le trafic est en progression de 3%. Celui de la France décroît de 2,9%. Le mois de mai n'a pas été épargné par les mouvements sociaux de l'intersyndicale d'Air France, qui a lancé le le 22 février un mouvement pour réclamer des revalorisations des salaires. En mai, le personnel du groupe a observé quatre jours de grève Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en hausse de 40% en mai et celui de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le groupe ADP détient 45% du capital, augmente de 9,6%.