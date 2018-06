Opération séduction dans la zone indo-pacifique

« Notre priorité partagée, c'est de construire cet axe indo-pacifique fort pour garantir à la fois nos intérêts économiques et de sécurité. » Le président de la République Emmanuel Macron, en visite début mai en Australie, a affirmé sa volonté de faire de la zone indo-pacifique une région privilégiée en termes de renforcement des coopérations déjà existantes dans le domaine de la défense - dans la droite lignée de la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Une volonté ré-affirmée par la ministre des Armées Florence Parly lors du dialogue de Shangri-La, qui s'est tenu début juin à Singapour. La ministre australienne de la Défense Maryse Paine, venue rendre visite à ses personnels déployés en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'exercice Croix du Sud, nous a pour sa part indiqué vouloir « maximiser l'interopérabilité et la coopération » avec la France, en vertu d'une « contribution mutuelle » à la sécurité régionale.



Si la Marine nationale en mission Jeanne d'Arc avec le BPC Dixmude, a effectué un long passage en Asie du Sud-Est, et mouillait il y a quelques jours au large de Singapour, l'armée de l'air a pour sa part programmé une véritable opération de projection dans cette « zone d'intérêt stratégique » de fin juillet à début septembre. Trois Rafale, un A400M, un A310, un C-135FR (sur quelques étapes) vont ainsi rejoindre l'Australie pour un exercice de grande ampleur, Pitch Black, les chasseurs étant par ailleurs convoyés par un KC-30A australien.



Mais c'est sur le trajet retour, de l'Australie vers la France, qu'il faut se pencher, pour saisir qu'au-delà des enjeux politiques et purement opérationnels, c'est également une mission de soutien à l'exportation qui se dessine. La mission Pégase (Projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est) est en effet présentée comme une contribution au renforcement de la présence de la France dans la zone. Les pays dans lesquels les avions de l'armée de l'air prévoient de se poser comprennent l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, la Malaisie et l'Inde. Une équipe est d'ailleurs déjà sur place pour programmer les escales.



D'une volonté politique et stratégique à une mission opérationnelle et une ambition industrielle, il n'y a qu'un pas. Si l'armée de l'air précise effectuer cette tournée « pour montrer ce qu'elle sait faire », en se dégageant de toute « mission commerciale », en coulisses, on évoque évidemment le soutien à l'exportation. La préparation de ce déploiement se fait en concertation avec l'industrie de Défense, puisque, « sans être mercantile », la mission doit tout de même permettre aux industriels de « rayonner localement ». Rafale, A400M, GM400, les équipements « combat proven » feront l'objet de briefings et de retours d'expériences des opérationnels, les meilleurs ambassadeurs des matériels, finalement.



Alors que l'Inde a passé une première commande de Rafale, que l'Indonésie est en passe d'acquérir des A400M et que la Malaisie reste dans les priorités de Dassault Aviation pour y vendre son avion de combat, l'occasion était trop belle pour passer à côté.



Et même si on indique de source malaisienne que la priorité actuelle de Kuala Lumpur n'est clairement pas à l'achat de nouveaux avions de combat, un survol de la capitale le jour de la fête nationale ne serait pas exempt de symbolique...