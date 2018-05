Singapore Airlines relancera son Singapour - New York sans escale en octobre

La liaison sera initialement réalisée trois fois par semaine mais passera très rapidement en quotidien, dès le 18 octobre, après la livraison du deuxième appareil. Autre précision : les sept A350-900ULR en commande devraient tous rejoindre la flotte singapourienne avant la fin de l'année.



La version Ultra Long-Range de l'A350 de Singapore Airlines sera aménagée en configuration biclasse, comptant 67 fauteuils de classe affaires et 94 de Premium Economy. La compagnie souhaite ainsi garantir le confort de ses passagers, qui pourront passer jusqu'à 18h45 dans l'appareil. Il s'agira en effet du vol le plus long du monde, qui parcourra environ 9 000 nm (16 700 km).





La classe Premium Economy de l'A350-900ULR © Singapore Airlines



La classe affaires de l'A350-900ULR © Singapore Airlines

Singapore Airlines relance ainsi une ligne qu'elle avait exploitée entre 2004 et 2013, avec une période durant laquelle les avions étaient aménagés entièrement en classe affaires (à partir de 2008). Les vols étaient réalisés en A340-500 et se sont arrêtés lorsque la compagnie les a retournés à Airbus, lorsque le modèle économique de ce marché de niche a perdu tout espoir de rentabilité avec la hausse des prix du carburant.



Forte de ses sept A350-900ULR, elle relancera également sa ligne sans escale entre Singapour et Los Angeles ultérieurement.

