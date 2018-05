Air France traverse une des crises "les plus difficiles de son histoire", a déclaré mardi le PDG démissionnaire du groupe Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, appelant à "une transformation profonde" d'Air France qui ne peut pas "perdre plus de temps". "Les crises à répétition, les grèves, les querelles et les doutes ont divisé notre groupe. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la reconstruction de la cohésion d'Air France et de notre groupe", a-t-il déclaré devant l'assemblée générale des actionnaires, après avoir officiellement remis sa démission au conseil d'administration mardi. Le dirigeant avait mis son poste dans la balance à l'occasion d'une consultation du personnel sur une proposition d'accord de revalorisation salariale, rejetée par 55% des salariés. "Air France traverse à bien des égards une des crises les plus difficiles de son histoire", a-t-il poursuivi. Et il a évoqué 15 journées de grève "qui ont entamé la confiance de ses clients, écorné son image". M. Janaillac a estimé que le rejet de l'accord "est la traduction du malaise et l'expression des inquiétudes, des frustrations" du personnel. "Les racines du mal dont souffre Air France sont sans doute anciennes", a-t-il analysé. "Elles tiennent en partie à l'histoire de la compagnie" et notamment "à une culture héritée d'un fonctionnement interne vertical et administratif, qui devra évoluer, et au sentiment des salariés d'Air France d'avoir vécu une succession de plans d'attrition alors qu'une partie du problème vient de l'environnement français", a-t-il poursuivi. M. Janaillac a régulièrement dénoncé, depuis son arrivée aux commandes du groupe en juillet 2016, le poids de la fiscalité et des charges sociales qui handicapent la compagnie française par rapport à ses concurrents européens. L'ancienne ministre Anne-Marie Couderc a été nommée mardi présidente non-exécutive du groupe franco-néerlandais, épaulée par une direction collégiale, en remplacement de M. Janaillac, une solution de transition en attendant de trouver un nouveau patron à la compagnie.