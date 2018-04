Menace de grève à Ryanair: ultimatum de syndicats européens du personnel de bord

Des syndicats représentant le personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal, en Espagne, en Italie et en Belgique ont brandi mardi la menace d'une grève conjointe, donnant à la compagnie irlandaise jusqu'à la fin juin pour accepter leurs revendications. Réunis à Lisbonne, ces syndicats ont exigé de Ryanair qu'elle applique "la législation nationale impérative" (à laquelle on ne peut pas déroger) de chacun de ces pays, qu'elle entame des négociations "sans conditions préalables" et qu'elle accorde les mêmes conditions de travail aux salariés directement sous contrat avec la compagnie et ceux qui sont liés à des sociétés de travail temporaire. Si Ryanair n'accepte pas ces revendications d'ici au 30 juin, les cinq syndicats en cause "s'engagent à lancer les démarches nécessaires à la convocation d'une action industrielle conjointe, qui peut inclure le recours à la grève et qui aura lieu au cours de l'été 2018", affirment-ils dans une déclaration. Cependant, des syndicats allemand et néerlandais également représentés à Lisbonne n'ont pas signé cette déclaration conjointe. D'ici la fin juin, "aucun d'entre nous ne fermera la porte au dialogue, mais toute négociation devra être loyale et légale", a précisé en conférence de presse Luciana Passo, présidente du syndicat portugais du personnel de cabine (SNPVAC). Début avril, à l'issue d'une grève de trois jours du personnel de cabine de la compagnie aérienne irlandaise au Portugal, plusieurs syndicats européens de l'aviation avaient annoncé qu'ils envisageaient des "actions concertées" contre les conditions de travail au sein de Ryanair. <