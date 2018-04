Air France reconstruit sa filière cadets avec l'ENAC

Le groupe Air France a annoncé, le 20 avril, qu'il avait choisi l'École nationale de l'aviation civile (ENAC) « pour recruter et former ses pilotes cadets ». Il vient ainsi parachever le processus de relance de sa filière cadets. Celle-ci était fermée depuis huit ans après le gel des recrutements, décidé par la direction pour faire face aux difficultés financières et l'attrition d'activité rencontrées par le groupe. L'évolution actuelle de la situation - amélioration de la situation financière, reprise de la croissance du trafic et nombreux départs à la retraite - pousse Air France à la réactiver sous peine d'être confronté à une pénurie de pilotes.



Le besoin de recrutement annuel d'Air France est estimé à 250 pilotes pour l'ensemble des compagnies du groupe : Air France, Transavia et Joon. La filière cadets doit y pourvoir en partie. Environ 60 candidats intégreront le cursus au cours de cette année.



Les cadets seront sélectionnés par l'ENAC à partir de tests psychomoteurs et psychotechniques. Ils débuteront leur formation à partir cet été, pour un cursus de 20 mois. Les neuf premiers mois seront consacrés à la théorie à Toulouse, avant de passer à la formation pratique dans des centres spécialisés. Le cursus doit emmener les cadets jusqu'à l'obtention de leurs licences et de leur qualification de type sur Airbus A320 ou Boeing 737. Cette formation est entièrement financée par Air France.