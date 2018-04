Le franco-allemand s'invite au défilé du 14 juillet

Si la maquette du défilé est encore susceptible de changer et que le pays à l'honneur n'a pas encore été dévoilé, il se pourrait que la coopération franco-allemande soit mise à l'honneur au cours du défilé aérien.



La possibilité de faire voler un C-130J au-dessus des Champs-Élysées semble faire son chemin, suite à la livraison du premier exemplaire à l'armée de l'air en décembre dernier (le second est attendu pour le mois de juin).



Symbole de la future unité franco-allemande, dont la mise en service est espérée à l'horizon 2021, le C-130J pourrait ainsi être accompagné d'un A400M de la Luftwaffe - l'Allemagne n'ayant toujours pas commandé les six Super Hercules prévus pour la flotte conjointe. Cette éventualité doit évidemment encore être confirmée par les deux parties et s'accorder avec la disponibilité des flottes.