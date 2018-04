La Croatie s'équipe de F-16

La Croatie a finalement arrêté son choix et équipera ses forces aériennes de F-16C/D Block 30, acquis d'occasion auprès du gouvernement israélien. La commande porte sur 12 appareils, dont deux biplaces.



Le ministère croate de la Défense avait reçu quatre offres gouvernementales, dont trois proposaient des F-16 d'occasion (États-Unis, Grèce, Israël). La Suède proposait quant à elle le Gripen de Saab et la Corée du Sud avait finalement renoncé à concourir avec le FA-50.



Les besoins de l'armée de l'air croate prévoient une centaine d'heures de vol par an et par avion. Les cellules qui seront livrées auront chacune un potentiel d'environ 3 000 heures de vol.



La flotte croate est actuellement composée de MiG-21.