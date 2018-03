La compagnie aérienne Latam a plus que doublé son bénéfice en 2017

Latam, la plus importante compagnie aérienne d'Amérique latine, a plus que doublé son bénéfice net en 2017, à 155,3 millions de dollars, contre 69,3 millions un an plus tôt, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué publié à Santiago. La compagnie, qui a attribué cette performance aux contexte économique régional, a annoncé "une hausse de 25,8% de son résultat opérationnel en 2017. Pour le 4ème trimestre, elle a enregistré "un résultat opérationnel de 270 millions de dollars, en hausse de 38,4% par rapport au meme trimestre de 2016", a-t-elle ajouté. Sur l"ensemble de l'exercice 2017, son chiffre d'affaires s'est élevé à "10,163 milliards de dollars soit une progression de 6,7% par rapport à 2016. Il s'agit de la première hausse des revenus annuels de la compagnie depuis la fusion de la chilienne LAN et de la brésilienne TAM. La marge opérationnelle sur l'année a été de 7% et 9,8% pour le seul quatrième trimestre, grâce à une amélioration des recettes de transport de passagers et de frett, et ce malgré une hausse des coûts du kérosène. Latam, qui dispose d'une flotte de 317 appareils, opère plus de 1.300 vols quotidiens et transporte quelques 7 millions de pasagers par an.