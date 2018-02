Des MRTT à Avord

En visite sur la BA 702 d'Avord, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé lors de son allocution que quelques uns des futurs A330 MRTT seraient affectés sur le site. La majeure partie de la flotte sera cependant basée à Istres, qui accueille les actuels KC/C-135 du Groupement de ravitaillement en vol 2/91 Bretagne.



La Loi de programmation militaire 2019-2025 a entériné une cible revue à la hausse pour les ravitailleurs, avec 15 avions au lieu des 12 prévus. Le calendrier prévoit la livraison des 12 premiers exemplaires d'ici 2023, à un rythme d'environ deux appareils par an. Prévus pour le ravitaillement en vol, mais aussi le transport de passagers et de fret, cinq d'entre eux devraient recevoir une configuration uniquement dédiée au transport de passagers.



Parmi les enjeux à relever pour l'armée de l'air, le retrait progressif des KC/C-135 au fur et à mesure de l'arrivée des MRTT, qui ne se fera à priori pas au rythme de "un pour un".