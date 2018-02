Air France-KLM: hausse de 5,8% du nombre de passagers en janvier

Air France-KLM a enregistré une hausse de 5,8% du nombre de passagers transportés en janvier avec une forte embellie sur l'Amérique latine, selon un communiqué du groupe publié jeudi. Air France, sa compagnie court-courrier Hop!, KLM et la low-cost Transavia ont transporté en tout 7,2 millions de passagers, la recette unitaire hors change au siège kilomètre offert (SKO) restant stable par rapport au même mois l'an dernier, a précisé le groupe. La low-cost Transavia a transporté 800.000 voyageurs, soit 12,6% de plus qu'il y a un an et sa recette unitaire est en hausse. Hors Transavia, le groupe a enregistré une progression de 4% sur le long-courrier en passager kilomètre transporté (PKT), et de 4,7% en court et moyen-courrier. Le bond a été de 11,8% en PKT sur l'Amérique latine, suivie par les régions Afrique-Moyen-Orient (+3,3%), Caraïbes-Océan Indien (+3,1%), Amérique du Nord (2,9%) et Asie (+2%). L'activité cargo a progressé de 1,9% en tonne-kilomètre offerte (TKO) et de 0,7% en tonne-kilomètre transportée (TKT). La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change est en nette hausse par rapport à l'an dernier, précise le groupe.