Priorité aux exercices tactiques pour l'A400M

Si les capacités logistiques de l'A400M en termes de transport ne sont plus à prouver - quand ils volent, les avions de la 61ème escadre de transport sillonnent les airs pour ravitailler les bases à l'extérieur des frontières - les capacités tactiques arrivent au compte-goutte.



De fait, elles sont donc en haut de la liste des priorités, comme en témoigne le calendrier des exercices à venir. Début mars, un A400M devrait ainsi rejoindre Djibouti pour une série de manoeuvres permettant « la montée en puissance des qualifications tactiques ». Début avril, direction Little Rock, aux États-Unis, pour une participation à l'exercice international Green Flag, couplée à de mystérieuses « expérimentations d'identification des besoins des forces en milieu opérationnel ».



Après deux sessions de l'European Tactical Airlift Program Course, dont une à Orléans, où les A400M seront résolument les « locaux de l'ETAP », pas moins de deux A400M devraient retourner aux États-Unis pour un autre entraînement Green Flag, avec au programme des expérimentations menées par le CEAM, toujours dans le cadre de l'intégration des capacités tactiques. Enfin, début juin, une nouvelle session de l'exercice européen mènera un Atlas en Hongrie. Ce déplacement pourrait d'ailleurs marquer le premier déploiement d'un C-130J français à un entraînement international, une participation qui reste cependant à confirmer.