EasyJet débutera ses vols de Tegel le 5 janvier et desservira CDG

EasyJet a annoncé le 6 décembre qu'elle débuterait ses vols depuis l'aéroport de Berlin Tegel dès le 5 janvier. Elle desservira quatre destinations en Allemagne et quinze destinations internationales durant la fin de la saison hiver. Parmi elles, Paris CDG - positionnant la low-cost en concurrence frontale avec Joon.



Ces projets restent soumis à l'approbation par les autorités du projet de reprise d'une partie des actifs d'Air Berlin, présenté en octobre dernier. EasyJet prévoit en effet d'acquérir 25 A320 et un millier de membres du personnel navigant de la défunte compagnie allemande. Si le feu vert est donné - ce qui est attendu pour la semaine prochaine -, easyJet débutera ses vols avec des appareils en leasing avec équipage afin d'aller au plus vite.



En ce qui concerne la ligne Tegel - CDG, elle sera effective à partir du 7 janvier et assurée deux fois par jour. Elle vient s'ajouter à la liaison traditionnelle Schönefeld - Orly, déjà assurée jusqu'à trois fois par semaine.



En Allemagne, easyJet prévoit de rétablir un petit peu la concurrence sur le marché domestique. Son programme de vols compte donc des lignes entre Berlin Tegel et Düsseldorf, Francfort, Munich et Stuttgart. Mais la low-cost britannique prévoit déjà d'étoffer ce programme pour la saison été, sur les lignes intérieur comme sur les lignes internationales.