Air France-KLM et Jet Airways renforcent leur union entre l'Europe et l'Inde

Air France-KLM ne veut plus rester à la traîne en Inde. Détenant une part de marché plutôt faible sur la destination par rapport à ses concurrents, le groupe franco-néerlandais a de nouveau renforcé son partenariat avec Jet Airways le 29 novembre, en créant une sorte coentreprise similaire à celle en place avec Delta sur le transatlantique. Allant au-delà des vastes codeshare déjà conclus et enrichis depuis 2014, cet « accord de coopération étendu » va permettre aux trois compagnies partenaires de travailler ensemble au développement de leur produit et de leur offre commerciale, et de partager leurs recettes sur la partie du réseau concernée.



Ainsi, les passagers pourront profiter d'un service harmonisé sur l'ensemble du réseau des trois partenaires, qui compte 44 villes indiennes et 106 villes européennes. Sur ce plan, le travail avait déjà commencé avec l'ouverture de nouvelles lignes par Jet Airways (comme Paris - Chennai) ou la décision d'affecter un 777 à la desserte de la capitale française à la place de l'A330-300. L'objectif est de ramener sur des vols directs des passagers qui transitaient par les pays du Golfe pour voyager entre l'Europe et l'Inde.



Mais pas uniquement. En effet, la décision a été prise de relier ce partenariat avec la joint-venture sur l'Amérique du Nord créée avec Delta afin de faciliter le voyage des passagers se rendant aux Etats-Unis. Et ils sont nombreux, souligne Jean-Marc Janaillac, le président d'Air France-KLM, puisque la moitié du 1,2 million de passagers voyageant entre l'Inde et l'Europe dans le cadre de ce partenariat poursuit son voyage vers les Etats-Unis. Ils se voient ainsi ouvrir un réseau de plus de 200 destinations nord-américaines.



Enfin, un protocole d'accord a également été conclu dans le domaine du fret.