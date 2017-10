Air Canada double son bénéfice au 3e trimestre

Air Canada a plus que doublé son bénéfice au troisième trimestre, notamment grâce à une hausse de la fréquentation et à un recouvrement d'impôts de 793 millions CAD, a annoncé mercredi la compagnie aérienne. Entre juillet et septembre, le bénéfice a été de 1,8 milliard de dollars canadiens (669 millions d'euros), à comparer à un bénéfice de 768 millions pour la même période en 2016 (+132%), précise-t-elle dans un communiqué. Hors éléments exceptionnels, la première compagnie canadienne a réalisé un bénéfice ajusté de 950 millions CAD, en hausse de 16% sur un an. Sur cette base, le bénéfice par action est ressorti à 3,43 dollars au troisième trimestre, soit supérieur aux 3,31 dollars attendus en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,9 milliards de dollars canadiens au troisième trimestre, en progression de 10% par rapport à l'an dernier, avec des recettes passagers de 4,5 milliards de dollars (+9%). Avec la hausse de la capacité de transport, le trafic passagers a progressé de 9% mais le rendement unitaire par siège a peu progressé (+0,4%), indique Air Canada. Les charges ont augmenté de 9% entre juillet et septembre à 3,9 milliards CAD en raison à la fois de la capacité ajoutée à la flotte et au renchérissement du carburant. Les charges unitaires, ramenées au siège par kilomètre, ont baissé de 2,1% entre les deux trimestres, conforme aux prévisions du transporteur. Le résultat courant, avant impôts, frais financiers, amortissements et location d'avions, a été de 1,4 milliard CAD, soit en hausse de 10% par rapport à la même période l'an dernier.