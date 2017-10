EasyJet ouvre une base à Bordeaux

EasyJet a décidé de renforcer son implantation sur son premier marché, hors Royaume-Uni. La low-cost britannique a donc annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Bordeaux pour le printemps 2018.



Trois A320 seront basés à Bordeaux-Mérignac, permettant l'ouverture de cinq nouvelles routes et la création de 110 emplois directs - essentiellement de personnel navigant technique et commercial.



EasyJet attend de l'ouverture de sa nouvelle base une augmentation de 20% du nombre de ses passagers dès 2018. Actuellement, ils sont 1,7 million à emprunter ses lignes, représentant une part de marché de 28% dans l'aéroport. La compagnie vise plus de deux millions de passagers l'année prochaine.