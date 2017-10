EasyJet négocie avec Air Berlin pour 25 A320 et une base à Tegel

EasyJet a confirmé le 13 octobre qu'elle poursuivait ses négociations avec Air Berlin en vue d'acquérir une part de l'activité de la compagnie. Les discussions portent sur la reprise d'une partie de ses opérations à Tegel. Si elles aboutissent et reçoivent l'approbation des autorités, easyJet pourrait ajouter jusqu'à 25 A320 à sa flotte et accéder à une nouvelle base à Berlin.



Actuellement, easyJet opère uniquement depuis l'aéroport de Schönefeld dans la capitale allemande, plateforme très orientée low-cost et attenante au futur nouvel aéroport de Berlin. Mais Tegel, bien que vétuste et saturé, reste très apprécié des Berlinois, notamment du fait de sa proximité du centre-ville.



Le 12 octobre, Air Berlin avait annoncé avoir conclu un accord avec Lufthansa portant sur l'acquisition par le groupe allemand de plus de 80 appareils de sa flotte, notamment des activités de Niki et LGW. Elle a suspendu ses opérations en A330 le 15 octobre et ne pourra plus opérer sous son code AB à compter du 28 octobre.