1032 mouvements quotidiens sur une seule piste : record battu !

L'aéroport international Chhatrapati-Shivaji de Bombay (Inde) vient de battre un record mondial, avec 1 032 décollages et atterrissages effectués sur une seule piste le samedi 11 novembre dernier. La plateforme dispose de deux pistes sécantes, mais seule la piste la plus longue (3448 mètres - 09/27) était utilisée.



Ce nombre de mouvements record dépasse les 1 004 vols datant du 9 décembre 2018.



« Cette étape reflète la capacité du CSMIA à gérer avec précision l'augmentation du trafic aérien tout en maintenant des normes élevées de sûreté, de sécurité et de services aux passagers », a déclaré le gestionnaire de l'aéroport dans un communiqué.



L'aéroport international Chhatrapati-Shivaji de Bombay devrait franchir la barre des 45 millions de passagers en 2023.



À titre de comparaison, l'aéroport de Paris/Orly a enregistré 18 854 mouvements sur le mois d'octobre (2 pistes). Quant à Roissy CDG, il a enregistré 40 080 mouvements sur ses 4 pistes. En théorie, l'aéroport de Bombay pourrait donc ainsi accueillir les trois quarts du trafic de Roissy sur une seule piste.



La plateforme aéroportuaire indienne est particulièrement saturée depuis des années. Elle fonctionne 24h/24 avec de nombreux vols à l'arrivée et au départ toute la nuit (passagers et cargo). Un nouvel aéroport, l'aéroport international de Navi Mumbai doit venir le soulager à partir de 2026 (et à terme le remplacer une fois les différentes phases de construction achevées).



(Un A320 d'IndiGo au décollage en piste 27 à Bombay. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)