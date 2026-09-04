L’aéroport de Bordeaux a obtenu le niveau 4 de l’Airport Carbon Accreditation (ACA), délivrée par l’ACI (Airports Council International). Pour atteindre ce niveau, un aéroport doit définir et exécuter une stratégie visant des réductions absolues des émissions sur sa plateforme à long terme.

Depuis quatre ans, l’aéroport a multiplié les initiatives pour réduire ses émissions et celles des tiers qui travaillent dans son périmètre. Il a amélioré l’efficacité énergétique de ses installations, ou encore déployé la production d’énergie renouvelable (géothermique et photovoltaïque), pour ses besoins et ceux du territoire. Depuis 2019, il a ainsi réduit d’environ 30 % ses propres émissions.

Pour atteindre le niveau 4, Bordeaux Aéroport a créé une charte de partenariat, chargée de mobiliser les entreprises de la plateforme autour de ses objectifs de réduction des émissions. Il implique en effet des actions pour engager les tiers. Une dizaine de partenaires l’ont déjà signée.

« Ce niveau 4 de la certification ACA n’est pas seulement une reconnaissance de nos efforts internes, c’est un engagement envers nos partenaires (compagnies aériennes, prestataires de services au sol, commerces, acteurs du transport et industriels) pour les inciter à réduire, eux aussi, leur empreinte carbone », explique Simon Dreschel, président du directoire de Bordeaux Aéroport.

Il prévoit d’investir 10,6 millions d’euros en 2026-2027 pour sa décarbonation, contre 3,3 millions d’euros en 2025. En 2026, tous les parkings avion ont été électrifiés, notamment.