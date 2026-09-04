Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) va établir une société de location directe de moteurs d’avion commerciaux dans la zone franche intégrée de Dongjiang, à Tianjin, en Chine. La coentreprise entre Rolls-Royce et le loueur américain GATX a signé l’accord le 3 septembre lors du China Aviation Finance International Forum 2026.

La nouvelle entité sera dotée d’un investissement supérieur à 2,3 milliards de yuans (339 millions de dollars) et concentrera les activités chinoises de RRPF dans la location de moteurs, la gestion d’actifs et les services sur le cycle de vie. Les actifs moteurs seront détenus et basés en Chine, rompant avec le modèle habituel de propriété offshore et d’exploitation sur le marché chinois.

RRPF indique gérer ou louer plus de 1 000 moteurs auprès de plus de 50 compagnies aériennes. L’activité de Tianjin prévoit notamment des financements en yuans.