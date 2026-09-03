Un simple verre d’eau supprimé chez Condor peut sembler anecdotique. Il dit pourtant beaucoup du climat de cette rentrée. Hausse du carburant, pression sur les marges, coûts de maintenance, tensions sur la supply chain, revendications salariales, incertitudes économiques et budgétaires : les compagnies aériennes comme les industriels cherchent désormais à reprendre la main sur leurs dépenses. À tous les étages de l’aviation commerciale, le « cost cutting » redevient plus que jamais la ligne directrice…
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Embraer a célébré le 2 septembre la livraison de son 2 000e E-Jet. L’appareil, un...