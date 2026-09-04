ANA avait annoncé durant l’été qu’elle avait passé une nouvelle commande auprès d’Embraer en vue d’acquérir huit E190-E2 de plus. L’avionneur brésilien a confirmé que l’accord venait d’être signé.

Les appareils doivent soutenir la mise en place d’un réseau régional solide et rentable, et seront exploités dans le cadre d’un accord ACMI conclu avec IBEX Airlines, suivant en cela les recommandations du gouvernement japonais pour préserver le réseau aérien intérieur. Dans ce partenariat, ANA sera chargée de la planification et de la commercialisation, ainsi que de la maintenance des E190-E2. IBEX exploitera les appareils, avec ses équipages. Le partenariat entrera en vigueur lors de l’exercice 2029.

Cet accord avec Embraer s’ajoute à un précédent contrat, annoncé en 2025, portant sur l’acquisition d’une vingtaine d’appareils (quinze fermes et cinq options). Le premier E2 intégrera la flotte d’ANA en 2028.