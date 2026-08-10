Le Groupe ADP est parti pour dix-huit semaines de travaux sur la piste 4 (06/24) de l’aéroport d’Orly, au nord-ouest de la plateforme. Il est temps en effet de mener une réhabilitation en profondeur de cette infrastructure, afin de garantir la sécurité des opérations et la conformité aux normes européennes (dictées par l’agence européenne pour la sécurité aérienne EASA), un chantier d’envergure qui doit être réalisé tous les trente ans. Ainsi, du 10 août au 17 décembre, la piste 4 sera fermée pour cette rénovation et les décollages et atterrissages sur la plateforme seront assurés depuis les pistes 2 et 3.

Cette modification des opérations aura un impact sur les trajectoires de vol, notamment à cause de l’utilisation de la piste 2 (02/20), rarement utilisée en temps normal, avec un impact important sur les riverains de l’ouest et du sud de la plateforme. Pour les contenir un petit peu, le couvre-feu (en vigueur de 23h30 à 6h) est maintenu, ainsi que le plafonnement des mouvements. Mais le groupe ADP, les compagnies aériennes et l’Aviation civile ont également convenu d’une réduction du trafic, avec une limite à trente décollages et atterrissages maximum par heure sur chaque piste, ce qui représente un bridage pour les mois d’août et de septembre. Environ 3 000 vols seront ainsi supprimés ou reprogrammés vers Paris-CDG. Des essais de calibration des nouvelles trajectoires ont été réalisés depuis le 11 juin.

Les travaux consistent en la rénovation complète de la chaussée. Sans toucher à la couche de forme, la plus profonde, qui permet de s’adapter aux caractéristiques du terrain, les travaux concerneront toute la longueur de la piste jusqu’à la dalle de béton (à environ 30 cm de profondeur). Cette dalle sera elle-même reprise sur une portion de 800 mètres, là où elle est la plus sollicitée. Les travaux seront également l’occasion de remplacer le balisage par de la technologie LED et d’améliorer le drainage des eaux pluviales.

Pour donner une idée de l’ampleur du chantier, le Groupe ADP souligne qu’il représente 150 000 m2 de rabotage d’enrobé, 468 000 tonnes de matériaux à démolir, 233 000 m3 de terrassement, 150 000 tonnes de chaussée neuve en enrobé et plus de 2 200 feux de balisage qui seront remplacés. Jusqu’à 650 personnes travailleront sur le chantier chaque jour.

Il ne se cantonne d’ailleurs pas à la piste 4. Colas, retenu par le Groupe ADP pour cette réhabilitation avec Spie Batignolles Valérian, JDC Airports et Cegelec, indique qu’il travaillera sur les 3 650 mètres de piste mais aussi sur sept voies de circulation et sur la reconfiguration d’un carrefour stratégique pour améliorer la fluidité au sol, ainsi que sur l’installation de plus de 40 kilomètres de réseaux de balisage et d’assainissement. L’entreprise de BTP mobilisera 350 collaborateurs sur quatre mois. Elle souligne qu’elle s’attachera également à réduire autant que possible l’impact environnemental du chantier, en utilisant des combustibles alternatifs, du ciment bas carbone, en recyclant des matériaux dans les enrobés (en sous-couche) et en limitant l’utilisation de liant hydraulique. Colas avait déjà rénové la piste 3 d’Orly en 2019 et les pistes 3 et 1 de CDG (en 2021 et 2025 respectivement).

Les différentes parties prenantes ont choisi de mener le chantier en été, malgré l’activité soutenue de l’aéroport en cette période, afin de pouvoir effectuer les travaux de gros-œuvre dans les conditions météorologiques les plus propices.