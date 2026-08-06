La Cour d’appel a officiellement mis fin à huit ans de réflexions et de batailles juridiques. Le projet de piste Nord à l’aéroport de London Gatwick peut désormais entrer en phase de conception et lancer les travaux, qui permettront à la plateforme d’accueillir 100 000 vols et 13 millions de passagers supplémentaires par an.

Le projet avait en effet vu le jour en 2018, lorsque les dirigeants de l’aéroport ont proposé de décaler la piste Nord d’une douzaine de mètres vers le nord, afin de pouvoir l’utiliser simultanément à la piste principale – elle est actuellement utilisée comme taxiway ou comme piste de secours lorsque la piste principale n’est pas opérationnelle. Le projet prévoit également une reconfiguration des taxiways, l’agrandissement des aérogares (notamment la construction d’une jetée connectée au terminal Nord), ou encore un nouveau hangar de maintenance.

Une demande d’autorisation de développement avait ensuite été déposée en 2023, qui a été approuvée en 2025 par le secrétariat d’Etat aux Transports britannique. Depuis, deux collectifs d’opposition ont engagé une action en justice contre le projet, qui a successivement été rejetée par la Haute cour puis en appel. La Cour d’appel ayant refusé toute possibilité de recours supplémentaire, plus rien ne s’oppose à l’application du projet.

« Le projet de piste nord apportera des avantages considérables au Royaume-Uni sur les plans des affaires, du tourisme et du commerce, notamment 14 000 nouveaux emplois, un soutien d’un milliard de livres sterling à l’économie chaque année, ainsi qu’une stratégie globale en matière d’emploi, de compétences et d’activité économique conçue pour apporter un maximum d’avantages à la population locale et à la région de Gatwick. Cette décision définitive signifie que nous pouvons désormais nous atteler à la tâche importante de donner vie à ce projet passionnant et passer à la phase de conception et de réalisation », a commenté Pierre-Hughes Schmit, directeur général de London Gatwick.