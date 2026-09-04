Le groupe indien Afcom Holdings Limited annonce avoir signé une lettre d’intention avec Boeing portant sur l’acquisition de jusqu’à quatre 777-8F.

L’accord, non contraignant, reste soumis à la finalisation de la documentation contractuelle et ne constitue donc pas une encore une commande ferme pour le futur gros-porteur cargo de Boeing.

Basée à Chennai, Afcom exploite actuellement trois Boeing 737-800F convertis (BCF et SF) pour relier l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. Elle ambitionne de se développer avec des liaisons fret long-courriers.

La compagnie cargo indienne se prépare à ajouter deux 737-800F supplémentaires à plus courte échéance.