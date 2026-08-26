L’aéroport international de Dubaï (DXB) a accueilli 31,5 millions de passagers au premier semestre 2026, en baisse de 31,3% par rapport aux 46 millions enregistrés un an plus tôt, selon les données publiées par Dubai Airports.

Ce recul est directement imputable aux perturbations provoquées par le conflit en Iran, qui a entraîné des restrictions et des fermetures temporaires des espaces aérien de la région, des annulations, des déroutements et une réduction des programmes de vols.

Le trafic du deuxième trimestre a atteint 13,0 millions de passagers. Les volumes ont progressé au fil du trimestre, passant de 3,5 millions en avril à 4,5 millions en mai, puis 5,0 millions en juin, à mesure que les capacités aériennes étaient rétablies en particulier chez Emirates et Flydubai.

Au premier trimestre, DXB avait enregistré 18,6 millions de passagers, soit -20,6% sur un an. Le mois de mars avait concentré le choc, avec 2,5 millions de voyageurs, en baisse de 65,7%.

Les mouvements d’avions ont totalisé 150 600 au premier semestre, en baisse de 32,1% par rapport à la même période de 2025.