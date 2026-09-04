Air France-KLM a annoncé la nomination de Oltion Carkaxhija au poste de directeur général de Transavia, à compter du 4 septembre. Il était jusqu’à présent directeur général adjoint Opérations du groupe. A ce poste, il sera chargé de renforcer la position du groupe low-cost, notamment sur le marché intra-européen.

Transavia France et Transavia Pays-Bas conservent leurs directeurs généraux actuels – à savoir Olivier Mazzucchelli pour Transavia France et Paul Terstegge pour Transavia Pays-Bas.

A la suite de cette nomination, Blaise Brigaud, directeur Développement durable d’Air France-KLM, reprendra également les attributions d’Oltion Carkaxhija en matière de Transformation du groupe, devenant directeur général adjoint Développement durable & Transformation d’Air France-KLM et rejoignant le comité exécutif.