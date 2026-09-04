Southwest s’éloigne encore un peu plus de son modèle low-cost. La compagnie américaine a annoncé qu’elle allait ouvrir quatre salons, dans les aéroports d’Austin, Baltimore, Honolulu et Nashville. Les travaux de construction sont lancés et tous seront en service fin 2027. Elle indique par ailleurs qu’elle prévoit d’en ouvrir au moins sept autres, dans des aéroports où la demande affaires et loisir est forte.

Ces ouvertures s’accompagneront du renforcement de son partenariat avec Chase (une banque filiale du groupe JPMorgan). Déjà partenaire exclusif de Southwest Airlines dans l’émission de cartes de paiement co-brandées permettant de cumuler des miles avec les achats du quotidien, Chase va lancer une nouvelle carte de crédit Southwest Rapid Rewards, qui, seule, donnera accès à ces salons à ses détenteurs.

S’adressant en priorité aux voyageurs d’affaires, la compagnie promet « la chaleur et la convivialité que les clients attendent de Southwest », alliée à « un design sophistiqué, une cuisine d’inspiration locale, des équipements haut de gamme et des avantages de voyage exceptionnels, tels qu’ils sont proposés aujourd’hui au sein du réseau Chase Sapphire Reserve Lounge Network ».

C’est une nouvelle étape dans la transformation de Southwest Airlines, poussée par ses nouveaux investisseurs. La compagnie abandonne progressivement son ADN low-cost depuis le début de l’année pour introduire de nouveaux services, censés lui permettre de réduire l’écart avec les compagnies traditionnelles, notamment en attirant davantage de voyageurs d’affaires. Cette transformation a déjà abouti en l’abandon du placement libre, en l’installation de sièges avec davantage d’espace à l’avant des cabines de ses appareils (avec la création d’une option premium), la facturation du bagage en soute, la mise en place de vols de nuit et celle d’accords interligne avec plusieurs compagnies intercontinentales pour nourrir ses vols (Icelandair, Condor, ANA, Chaina Airlines notamment).

« Southwest Airlines s’est forgé l’une des marques les plus fiables du secteur du voyage en offrant une hospitalité authentique que les clients apprécient. Nos salons constitueront le prolongement naturel de cette expérience, en proposant aux clients un lieu où se détendre et découvrir la marque Southwest sous un nouveau jour », estime Tony Roach, vice-président exécutif et directeur de la clientèle et de la marque.