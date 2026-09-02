Kepplair Evolution se dirige vers les essais en vol de son bombardier d’eau. Il les a lancés récemment lancés en organisant deux vols de pré-modification de son premier prototype, qui porte désormais ses couleurs, au-dessus de Toulouse. Eric Delesalle, directeur des essais en vol du programme, ancien chef pilote et pilote d’essais d’ATR, et Axel Valat, pilote d’essai d’Aerotec & Concept, se trouvaient aux commandes.

L’appareil est désormais de nouveau immobilisé jusqu’à la fin de l’année pour être converti en bombardier d’eau. Il sera équipé du système de largage KEDS (Kepplair Evolution Delivery System), développé par Kepplair Evolution avec l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), le Professeur Dominique Legendre et de Trotter Controls (société spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de télémétrie et de trappes de largage pour bombardiers d’eau).

Le chantier de conversion sera quant à lui dirigé par Aerotec & Concept, qui a déjà accueilli l’appareil dans ses installations à Blagnac. C’est également la filiale du groupe Expleo qui sera chargée de conduire la certification. Les essais de largage en vol reprendront en janvier 2027, après une phase de tests de largage en laboratoire sur banc d’essai à l’échelle 1 à l’IMFT, et l’octroi du certificat de type supplémentaire (STC) par l’agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) est attendue dans le courant de l’année 2027. La solution pourrait ainsi entrer en service dès l’année prochaine.

La rapidité de la mise sur le marché est l’un des arguments phares qui portent le projet de Kepplair Evolution : la conversion d’une plateforme existante, en l’occurrence l’ATR 72, permet de limiter les délais de mise sur le marché à trois ans au lieu de six à dix ans, tout en limitant l’investissement initial. L’industriel met aussi en avant l’innovation technique du système de largage, la réduction des coûts (d’acquisition mais aussi d’exploitation et de maintenance), ou encore la polyvalence (l’appareil sera aussi capable de réaliser des évacuations sanitaires ou de transporter du fret).