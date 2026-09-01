Alors que les Etats-Unis viennent de retirer la Syrie de la liste des Etats soutenant le terrorisme, Syrian Air s’apprête à vivre une nouvelle phase de son histoire. La compagnie a reçu deux nouveaux Airbus A320 de seconde main.

Le premier, portant l’immatriculation YK-AKI, devrait prochainement entrer en service. Le second, YK-AKJ, intégrera la flotte à la fin du mois de septembre, après avoir été peint.

Les deux appareils ont une configuration biclasse de 156 places, avec douze sièges de classe affaires et 144 de classe économique.

Syrian Air souligne que leur arrivée ouvre une nouvelle phase, qui verra la modernisation et l’expansion de sa flotte. Ses opérations reposent aujourd’hui sur trois A320 et un Boeing 737-500.