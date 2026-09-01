Frontier Airlines a conclu un accord avec plusieurs loueurs le 25 août, afin de mettre fin de manière anticipée aux contrats de location de treize appareils en service. Les baux avaient une validité de six à sept ans. Tous les appareils concernés quitteront la flotte d’ici la fin de l’année.

En parallèle, la compagnie américaine a conclu un accord de leasing avec AerCap le 29 août, en vue de louer dix Airbus A321neo. Les appareils seront livrés au quatrième trimestre 2026 et au premier trimestre 2027. Grâce à eux, les capacités de Frontier Airlines resteront inchangées, mais avec un nombre de cellules réduit.

La restitution des treize appareils devrait permettre une réduction des coûts liés à la location de 260 millions de dollars, ainsi qu’une réduction des coûts de maintenance qui auraient dû être engagée sur la durée du contrat et qui, selon la compagnie, auraient largement dépassé les frais de résiliation anticipée.

En revanche, elle va devoir comptabiliser des charges hors trésorerie de 60 à 80 millions de dollars aux troisième et quatrième trimestres, ainsi que des charges en trésorerie comprises entre 90 et 120 millions de dollars, liées à la résiliation anticipée des contrats de location et à la restitution des avions et des moteurs à Carlyle.