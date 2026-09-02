Bombardier va renforcer ses capacités de production d’aérostructure en acquérant les actifs de MHI Canada Aerospace. L’avionneur canadien a conclu un accord en ce sens avec Mitsubishi Heavy Industries le 1er septembre. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités réglementaires.

MHICA se situe à Mississauga, en Ontario, et emploie environ 750 personnes. Créé en 2006, le producteur d’aérostructures de rang 1 dispose d’une installation de 25 000 m2 pour la production et d’un centre logistique de 6 500 m2. Il fournit principalement les programmes Global 5500/6500 et Challenger 3500 de Bombardier, étant spécialisé dans l’assemblage des ailes, des sections de fuselage et l’installation des systèmes de commandes de vol. Le centre logistique gère quant à lui plus de trente partenaires de la chaîne d’approvisionnement à travers l’Amérique du Nord.

David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, Exécution de la chaîne d’approvisionnement et Système Bombardier Excellence opérationnelle, estime que l’acquisition permettra à l’avionneur canadien de renforcer ses capacités essentielles (en aérostructures), mais aussi d’améliorer sa résilience opérationnelle et son autonomie. Sandra Hodgkinson, vice-présidente principale, Stratégie et Fusions et acquisitions chez Bombardier explique par ailleurs que « cette transaction s’inscrit pleinement dans l’approche disciplinée de Bombardier en matière d’investissement dans des capacités stratégiques qui soutiennent nos priorités à long terme. Elle renforce notre empreinte manufacturière, consolide notre chaîne d’approvisionnement et améliore notre capacité à répondre à la demande soutenue pour notre portefeuille d’avions. »

Une période de transition est prévue, au cours de laquelle MHI travaillera avec Bombardier pour assurer la continuité de l’activité, faciliter le transfert des opérations et éviter de perturber les programmes d’avions.