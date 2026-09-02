SAS se réjouit d’avoir réussi à installer la technologie Starlink sur toute sa flotte d’Airbus A320neo en six mois. Cela représente 81 appareils (70 % de la flotte) et permet à la compagnie de proposer un connexion Wi-Fi sur une grande partie de ses vols européens.

SAS explique que l’installation s’est faite dans le cadre de ses opérations normales, mais avec l’objectif d’agir rapidement et de fournir ce service au maximum de voyageurs.

« Être connecté fait désormais naturellement partie de notre quotidien, et cela ne change pas lorsqu’on monte à bord d’un avion. Grâce à une connectivité de porte à porte, nos clients bénéficient d’une plus grande liberté pour choisir comment ils souhaitent passer leur temps lorsqu’ils voyagent avec nous », explique Paul Verhagen, vice-président exécutif et directeur commercial de SAS.

Le déploiement de Starlink va désormais se poursuivre sur le reste de la flotte. SAS prépare l’installation sur ses autres types avions et plusieurs appareils devraient à leur tour être équipés d’ici la fin de l’année.