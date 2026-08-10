Le gouvernement du Canada a vendu, sous réserve de certaines conditions, 10 avions CC-130H Hercules de l’Aviation royale canadienne (ARC) récemment retirés du service à l’entreprise Coulson Aviation (Canada) Ltd., permettant ainsi à cet opérateur de Colombie-Britannique d’étendre considérablement sa flotte d’avions spécialisée dans la lutte contre les incendies.

Ces appareils porteront la flotte de C-130H de Coulson à 20 appareils. La transaction reste soumise à l’exécution des clauses contractuelles et aux autorisations réglementaires de Transports Canada nécessaires à la certification civile. Le prix et les détails de l’offre ne sont pas divulgués.

La vente porte sur des avions excédentaires issus de la flotte canadienne de 12 CC-130H Hercules retirés du service en janvier, deux appareils devant être conservés pour être exposés dans des musées ou présentés au public.

Les travaux de conversion devraient être réalisés principalement à Port Alberni, avec des activités possibles également à Abbotsford et à Kelowna.

Coulson prévoit d’équiper les appareils de son système de réservoir à retardant RADS-XXL, capable de contenir jusqu’à 4 000 gallons (15 000 litres).

L’opérateur canadien a indiqué que le premier appareil pourrait être prêt d’ici environ 12 mois, avec potentiellement jusqu’à deux exemplaires disponibles pour la saison des incendies de 2027.