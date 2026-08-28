ZeroAvia a nommé Christine Ourmières-Widener directrice générale. Sa nomination est effective immédiatement. Elle est chargée de mener l’industriel jusqu’à la certification, la commercialisation et l’adoption de ses technologies de propulsion électrique à hydrogène. Elle conserve par ailleurs son titre de présidente du conseil d’administration.

Elle était en effet jusqu’à présent présidente exécutive du conseil d’administration depuis novembre 2025, après en avoir été administratrice depuis février 2021.

Elle apporte avec elle plus de trente ans d’expérience dans le secteur aérien, ayant débuté sa carrière chez Air France puis ayant dirigé plusieurs compagnies aériennes (CityJet, Flybe, TAP Air Portugal, Air Caraïbes).

« Le conseil d’administration a estimé que Christine possédait l’expérience, les qualités de dirigeante et la vision du secteur nécessaires pour mener ZeroAvia vers sa prochaine étape. Depuis qu’elle a pris la direction opérationnelle de l’entreprise, elle a renforcé l’orientation stratégique de la société et conclu des partenariats clés, tout en apportant une expertise précieuse issue d’une brillante carrière à la tête de compagnies aériennes », commente Geoff Eisenberg, lui-même membre du conseil d’administration.