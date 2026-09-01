Textron Aviation s’est doté d’un nouveau président-directeur général. Brian Rohloff a pris ses nouvelles fonctions le 31 août. Il succède à Ron Draper, qui a annoncé son départ à la retraite le 24 août.

Brian Rohloff a une carrière de 29 ans au sein de l’industriel. Avant d’en devenir le PDG, il dirigeait le support client mondial. Encore avant cela, il a assumé des fonctions dans les domaines de la fabrication, des pièces détachées, des ventes et des finances, et dispose donc d’une vision globale des équipes, des produits et des relations clients de Textron. Il avait débuté sa carrière professionnelle au sein de Cessna Aircraft Company.

Textron souligne que l’une des missions marquantes de la carrière de Brian Rohloff a été de contribuer au lancement de la chaîne de production du Citation CJ4 en 2009.

« Brian est un dirigeant chevronné qui apporte une connaissance approfondie de notre activité, de nos produits, de nos clients et de notre secteur », avait déclaré Lisa Atherton, présidente-directrice générale de Textron, lors de sa nomination. « Tout au long de ses 29 années de carrière chez Textron Aviation, Brian a fait preuve d’un leadership solide dans de multiples fonctions et a établi des relations de confiance avec les collaborateurs, les clients et les fournisseurs. Je suis convaincue qu’il saura s’appuyer sur les bases solides de Textron Aviation pour mener l’entreprise vers la croissance et un succès durable. »