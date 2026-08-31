Recaro Aircraft Seating a présenté le R4, son nouveau siège destiné aux cabines premium economy et appelé à remplacer le PL3530, modèle lancé en 2015.

L’équipementier allemand indique que les premières livraisons ont commencé en juin 2026 et que l’entrée en service est prévue d’ici à la fin de l’année. La compagnie japonaise ANA (All Nippon Airways) figure parmi les clients de lancement, avec 19 Boeing 787-9 affectés à son réseau international qui doivent en être équipés.

Le R4 est déjà certifié ETSO (European Technical Standard Order) pour la famille Boeing 787 mais l’équipementier précise que des certifications supplémentaires sont logiquement en cours pour d’autres types de gros-porteurs.

Le nouveau siège R4 comprend un écran de divertissement en vol pouvant atteindre 16 pouces, un appuie-tête réglable sur six axes avec soutien cervical, un éclairage latéral et des ailes de confidentialité dotées de liseuses intégrées. Le siège peut également recevoir différentes options d’alimentation électrique pour les appareils personnels des passagers.

Le R4 est également doté d’une console latérale avec accès dédié aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le nouveau siège reçoit aussi une tablette monobloc élargie, avec mécanisme d’ouverture et de fermeture amorti, ainsi qu’un support intégré pour téléphone ou tablette.