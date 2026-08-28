Le premier Airbus A350-900 destiné à Aircalin est sorti de l’atelier peinture à Toulouse et arbore désormais sa livrée, aux nouvelles couleurs de la compagnie. L’appareil porte l’immatriculation F-OLUI et a été baptisé Malaoui (du nom d’un sommet de Nouvelle-Calédonie).

Entré en assemblage final en juillet, il doit désormais recevoir ses moteurs, tandis que l’aménagement cabine doit être finalisé. Il réalisera ses premiers essais en vol en septembre, en vue d’une livraison toujours prévue au mois de décembre.

Aircalin attend deux exemplaires de l’A350-900. Ils lui permettront de remplacer les A330-900 actuellement en service, tout en augmentant ses capacités. Ils pourront accueillir 325 passagers, 32 en classe affaires, 24 en premium economy et 269 en classe économique.

Ils doivent soutenir le développement des vols long-courrier de la compagnie, notamment en assurant la liaison essentielle entre Nouméa et Paris (via Bangkok).

Cet ajout à la flotte long-courrier est particulièrement attendu par Aircalin, d’autant qu’elle a dû faire face à des perturbations opérationnelles au milieu du mois d’août, avec l’immobilisation temporaire mais simultanée de ses deux A330-900.