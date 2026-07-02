Safran Electrical & Power a inauguré une nouvelle usine de câblage électrique à Chihuahua, au Mexique, un site qualifié de plus grand centre de production de câblage aéronautique au monde.

Avec cette cinquième unité, le campus industriel de Chihuahua s’étend désormais sur plus de 71 000 m² et devrait employer à terme environ 5 300 personnes. Ce site stratégique soutient les principaux programmes aéronautiques mondiaux, notamment ceux d’Airbus, Boeing, ATR, Dassault Aviation, Embraer, Lockheed Martin et Sikorsky, ainsi que des acteurs émergents du spatial et des nouvelles mobilités aériennes comme Blue Origin et Wisk.

D’une superficie de 10 600 m², la nouvelle usine vise à accompagner la montée en cadence des programmes actuels, tout en préparant les futures générations d’avions monocouloirs. Elle permettra également de répondre à de nouveaux contrats dans le domaine de la défense et de renforcer la présence de Safran sur le segment en croissance des mobilités aériennes avancées.

Le démarrage des opérations est prévu pour novembre 2026, avec à la clé la création de plus de 800 emplois.