La compagnie canadienne Porter Airlines a lancé un programme de rénovation complète des cabines de sa flotte de De Havilland Dash 8-400.

Les 29 exemplaires du transporteur vont ainsi être équipés du siège TiSeat 2V d’Expliseat, la dernière génération de siège de classe économique de l’équipementier certifiée pour les avions régionaux ATR et Dash 8. Les appareils étaient équipés du siège TiSeat E2 d’Expliseat depuis 2021.

D’autres améliorations de la cabine incluent l’installation d’un éclairage d’ambiance à LED, de liseuses à LED et une nouvelle moquette.

« Nos passagers nous ont fait savoir que le confort des sièges joue un rôle important dans leur expérience de voyage, même sur les vols régionaux de courte durée. Le remplacement des sièges, combiné aux autres améliorations apportées à la cabine, permettra de moderniser et de rafraîchir considérablement l’environnement global », a déclaré Kent Woodside, Vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Porter Airlines.

Porter Airlines précise que les premiers appareils rénovés sont déjà en service, la modification de l’ensemble de la flotte devant être achevée cet automne. Les Dash 8-400 de la compagnie sont aménagés avec 78 sièges.