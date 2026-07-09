Collins Aerospace (groupe RTX) annonce avoir pleinement mis en service son centre d’excellence en ingénierie de Wolverhampton (Royaume-Uni) le 9 juillet, un site dédié aux systèmes électriques d’actionnement d’inverseurs de poussée de nouvelle génération (elecTRAS). Ce centre abrite une nouvelle installation d’essai de pointe, modulaire et évolutive, conçue pour favoriser l’innovation dans la conception, les essais et la certification des systèmes d’actionnement.

Selon Collins Aerospace, cette modularité garantit évolutivité et interchangeabilité, réduisant les délais et les coûts de développement tout en permettant au site de prendre en charge plusieurs programmes et variantes de ce système d’actionnement d’inverseurs de poussée 100% électrique.

Le centre d’excellence en ingénierie de Wolverhampton collabore étroitement avec le siège de la division Aerostructures de Collins à Chula Vista (Californie) ainsi qu’avec d’autres centres d’ingénierie mondiaux. Il travaille également avec le centre d’excellence de Collins Aerospace dédié aux commandes électroniques et aux systèmes de motorisation de Solihull (Royaume-Uni).

L’équipementier américain rappelle qu’elecTRAS permet d’éliminer les interfaces hydrauliques et les fluides associés aux systèmes d’actionnement, tout en réduisant de 15 à 20 % le poids du système d’actionnement de la nacelle. Cette technologie est déjà présente sur la famille Airbus A350, avec plus de 15 millions d’heures de vol et 2,2 millions de cycles de vol cumulés.

Collins Aerospace entend bien sûr proposer cette technologie sur de nouveaux programmes.