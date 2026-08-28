American Airlines a annoncé le lancement de sept nouvelles lignes internationales pour l’été 2027. L’une d’elles concerne la France puisque Nice sera desservie quotidiennement depuis New York (JFK) à partir du 6 mai, en Airbus A321XLR.

Les grandes nouveautés seront l’introduction de trois nouvelles destinations au réseau de la compagnie américaine, toutes en Europe. Vienne, Porto et Reykjavik seront ainsi desservies durant la prochaine saison, quotidiennement au départ de Philadelphie, en Airbus A321neo et XLR (le XLR étant affecté à Vienne et Porto, plus éloignés). C’est la première fois qu’American Airlines dessert Vienne et Porto, tandis que Reykjavik avait quitté le programme de vols depuis 2019.

American Airlines sera également la seule compagnie américaine à relier Vienne aux Etats-Unis.