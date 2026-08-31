Le directeur général de Wizz Air, József Váradi, s’est déclaré disposé à négocier avec le gouvernement roumain pour l’exploitation, dans le cadre d’un contrat de long terme, d’un réseau de liaisons intérieures aujourd’hui assuré par TAROM. L’information émane d’une interview accordée au média roumain HotNews publiée le 23 août dernier.

Il ne s’agit toutefois ni d’une acquisition ni d’un processus officiel. Wizz Air a précisé qu’aucun accord et aucune discussion formelle n’étaient en cours.

Selon le dirigeant de la compagnie low-cost hongroise, TAROM n’est pas économiquement viable sans soutien public, alors que la Roumanie doit préserver sa connectivité domestique, notamment dans les régions pénalisées par la lenteur du rail et l’inachèvement du réseau autoroutier.

Wizz Air, déjà très implantée dans le pays avec plus de 235 lignes depuis 14 aéroports, souhaite ainsi proposer un modèle de desserte sous contrat, sans reprise de la compagnie nationale.

TAROM a rejeté l’idée, la jugeant « irréaliste et peu sérieuse », et a rappelé que les annulations de vols enregistrées par Wizz Air en Roumanie ces dernières années n’étaient pas pour appuyer ce projet.