Liebherr Aerospace a lancé la construction des installations de sa nouvelle filiale à Shanghai, Liebherr-Aerospace Technology, avec la cérémonie de pose de la première pierre. Située dans la zone industrielle de Lingang, la future usine est conçue comme une usine à structure métallique à un étage, d’une emprise au sol de 16 000 m2, avec une portée de 30 m et une hauteur de 18,3 m.

Cet espace permettra la fabrication de précision et l’assemblage de composants aéronautiques de grande taille. L’usine doit en effet se concentrer sur la mise en place de capacités de production locales pour les composants en acier de construction à haute résistance, essentiels aux systèmes de train d’atterrissage des avions, ainsi que sur la mise en œuvre de procédés avancés de traitement de surface.

Elle a notamment vocation à soutenir le programme C919 de COMAC, en rapprochant les activités liées au système de train d’atterrissage de l’appareil. Cela permettra de réduire considérablement les coûts logistiques et de transport, tout en améliorant l’efficacité des interventions.

Renforçant l’écosystème aéronautique de Shanghai, la nouvelle usine Liebherr constituera ainsi un pôle régional de soutien intégré couvrant à la fois l’usinage de précision et le traitement de surface, et assurera un soutien sur site à la production du C919 de COMAC.