Luxair a présenté ses deux premiers Boeing 737-8 en propriété dans son hangar de maintenance de l’aéroport de Luxembourg/Findel le 28 août. La ministre luxembourgeoise de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes, figurait parmi les invités de cette cérémonie, aux côtés du PDG de Luxair, Gilles Feith.

Ces appareils de 186 sièges sont les premiers 737-8 acquis directement par la compagnie auprès de Boeing et marquent une nouvelle étape dans son programme de renouvellement de flotte. Luxair opère déjà avec trois 737-8 en leasing et prévoit à terme de disposer de huit 737-8 et quatre 737-10 acquis directement auprès de l’avionneur américain, avec des options pour deux appareils supplémentaires ajoutées au dernier salon de Farnborough en juillet.

Pour rappel, Luxair a également conclu un accord avec Embraer, portant sur la conversion de droits d’achat qu’elle détenait sur trois E-Jets E2 en commandes fermes et la sécurisation d’un droit d’achat supplémentaire. Elle va ainsi s’équiper de trois E190-E2, qui viendront opérer sur des routes affaires avec beaucoup de fréquences, aux côtés des six E195-E2 qu’elle a déjà commandés (quatre sont en service).

Ce programme de renouvellement de flotte est évalué à plus d’un milliard d’euros sur une période s’étalant jusqu’à la moitié de la prochaine décennie.