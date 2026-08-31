Le chasseur Gripen F de Saab a effectué son vol inaugural depuis les installations de l’avionneur suédois à Linköping le 28 août. L’appareil avait été officiellement présenté le 2 juin dernier.

Le premier exemplaire de la version biplace du Gripen E était piloté par le pilote d’essai en chef de Saab Jakob Högberg et par le lieutenant-colonel Abdon de Rezende Vasconcelos, pilote d’essai de l’armée de l’air brésilienne. Ce vol de 40 minutes a permis de valider les systèmes principaux et les performances initiales de l’appareil, marquant ainsi son entrée dans la phase des essais en vol.

Le Gripen F a été co-développé avec le Brésil, son client de lancement. La cellule a été allongée de quelque 70 cm pour y ajouter le second poste de pilotage destiné à la formation avancée et aux missions opérationnelles en équipage.



Le Brésil avait commandé 36 Gripen E/F en 2014 (28 Gripen E et 8 Gripen F), un contrat accompagné d’un vaste programme de transfert de technologies pour les industriels brésiliens et la mise en place du ligne d’assemblage chez Embraer à Gavião Peixoto, dans l’État de São Paulo. Cette installation est dédiée à la version monoplace de la Força Aérea Brasileira, tous les Gripen F devant être produits en Suède.

Le programme souffre cependant d’un important retard, avec un calendrier plusieurs fois modifié en raison de contraintes budgétaires et de modifications sur les appareils. Le contrat prévoyait initialement la réception des 36 Gripen E/F entre 2021 et 2024. Les dernières livraisons sont désormais prévues pour 2032, entraînant un déficit de capacités pour la FAB.

Le Gripen F a aussi été commandé par la Thaïlande et par la Colombie.