Figeac Aéro a annoncé le 17 juin qu’il avait été sélectionné par Dassault Aviation pour produire de nouvelles pièces pour le programme Rafale. Il sera ainsi chargé de la production de ferrures critiques en titane assurant la fixation au fuselage des canards, les ailettes situées en amont des ailes delta.

La production sera prise en charge par la filiale TOFER, à Escalquens (Haute-Garonne), dotée d’une compétence particulière dans les opérations de tournage, comme celles qui devront être réalisées ici. Le groupe souligne que l’expertise technique de TOFER, la modernité de l’outil industriel et la localisation en France ont été des facteurs clefs dans le choix de Dassault Aviation.

Les premières pièces devraient être livrées dès cette année et Figeac Aéro estime qu’il pourra atteindre sa vitesse de croisière en 2027.

En plus de la satisfaction de soutenir la montée en cadences du programme Rafale, Figeac Aéro voit dans cette signature « le témoignage de la pertinence de notre repositionnement sur les activités stratégiques et souveraines de défense et énergie, où nous constatons encore de très nombreuses opportunités de croissance », souligne Pierre Albert, directeur des Opérations Défense & Énergie du groupe. Il s’agit en effet de l’un des axes de croissance identifiés par Figeac Aéro dans son plan Pilot 28, qui vise à ce que les contrats liés au secteur de la défense représentent 10 % des nouvelles affaires du groupe.